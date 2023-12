Récemment veuve, Molly a perdu sa joie de vivre et a renoncé à retrouver l’amour. Mais quand elle décide de rendre visite à sa fille pour Noël, elle n’a aucune idée de ce que la magie des fêtes lui réserve. Ancienne professeur de théâtre, c'est à contrecœur que Molly prend la direction du concours de Noël de la ville et tombe bientôt amoureuse de son principal acteur, Hank, le célibataire le plus convoité de la ville. © Sony