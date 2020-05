Jade a perdu sa mère dans un accident et son père, Wayne, s’est retrouvé paraplégique. Ce dernier est un ancien magnat de la finance. La veille de son voyage de noces, Jade embauche Samantha comme aide à domicile pour s’occuper de son père. Quand elle rentre, elle découvre que son père a épousé Samantha et peu après, il meurt dans un accident. Pour couronner le tout, Jade apprend qu'il l’a déshéritée et a légué tous ses biens et sa fortune à sa nouvelle épouse...

