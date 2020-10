Aubrey et Matt Lewis vont être parents. Sur les conseils d’une amie, le couple va consulter la meilleure gynécologue-obstétricienne de Los Angeles, le docteur Natalie Barnson. Mais le médecin n’est pas ce qu’elle semble être, intelligente et charmante. Natalie veut éloigner Aubrey de son mari et le séduire pour qu’il lui fasse un enfant mais comme elle ne parvient pas à tomber enceinte, elle prévoit d'enlever le bébé d'Aubrey.

