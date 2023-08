Une Famille en Or, l’émission culte, présentée par Camille Combal, revient avec des familles plus motivées que jamais. Durant 4 manches, les candidats s’affronteront en tentant de deviner ce que les Français ont répondu aux questions. Laquelle des deux équipes réussira à atteindre la finale et remportera jusqu'à 100.000 euros ? © FremantleMedia