Katie et Dan vivent heureux dans un quartier calme. Suite au décès de leur voisin âgé, une jeune femme, Louisa, emménage dans la maison d’à côté devenue libre. Les deux voisines deviennent rapidement inséparables, mais très vite Katie se rend compte que Louisa est une ancienne petite amie de son mari. Ensuite, toute une série d’événements et d’accidents étranges se produisent et Katie commence à suspecter Louisa d’en être l’auteur. La mort de leur voisin n'était peut-être pas accidentelle...

