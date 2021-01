Amelia était la fille la plus populaire de son école jusqu'au jour où, suite à une trop haute consommation d'alcool et de drogues, elle a eu un accident de voiture avec sa meilleure amie, Joy, qui en est décédée. Depuis deux ans, Amelia n'a plus consommé de substances illicites, mais elle n'a toujours pas réussi à oublier cet évènement tragique. Un jour, elle fait la rencontre de Jake, un nouvel étudiant qui vient d'être transféré dans son lycée.

