Une blonde à la ferme

Jennifer, jeune et jolie femme aisée, apprend la faillite de sa famille et se retrouve obligée de fuir à la campagne, dans une ferme spécialisée dans la culture des citrouilles appartenant à son père. Partie dans un premier temps pour vendre la société afin de se refaire financièrement, Jennifer va apprendre à connaître et apprécier les fermiers, à tel point que l'amour ne tarde pas à se montrer. Il apparaît sous les traits de Brett, un solide gaillard dont elle tombe rapidement amoureuse. © TF1 International

Voir plus d'infos