Le grand jour est arrivé, Caroline Anderson est sur le point de mettre au monde des jumeaux. Quelques années plus tard, Caroline, Michael et leurs enfants s'installent dans une immense maison à Beverly Hills. Chaque année, ils donnent leur grande soirée de Noël en faveur des familles moins favorisées qu'eux. Mais tout change quand le père de Michael, ne supportant plus son arrogance, le licencie.

© TF1 International