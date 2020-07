Dans l’espoir de trouver la liberté malgré la perspective d’un avenir guère glorieux de l’autre côté, un groupe d'esclaves d’une plantation de Géorgie fait preuve d’ingéniosité, de courage et de persévérance pour tenter la plus grande évasion de l'histoire. Leurs rêves d’émancipation se réaliseront-ils ? Leur liberté se trouve à près de 1 000 kilomètres. Une distance énorme à parcourir avec des chances de succès très minces et de nombreux dangers et obstacles à prévoir sur leur chemin…

