Chester's Mill est une petite ville tranquille du Maine. Mais un jour, un dôme invisible apparaît et englobe toute la ville. Les habitants de Chester's Mill sont pris au piège, ils ne peuvent plus sortir de la ville, et personne ne peut y entrer. Ils vont alors devoir se soutenir mutuellement pour traverser cette épreuve. Mais l'isolement du monde extérieur va mettre à rude épreuve la communauté.

© CBS