Plusieurs personnes atteintes du cancer ou en rémission se sont lancés un défi complètement fou : partir à l’ascension du plus haut sommet de l’Ile de la Réunion, le Piton des Neiges. Pendant 18 mois, elles se sont entraînées avec courage et détermination pour réussir ce pari. Emilie Dupuis les a rejoints en tant que marraine du projet. "Un sommet pour la vie" retrace l’aventure sportive et humaine hors du commun qu’ils ont vécus tous ensemble.

