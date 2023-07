Film disponible jusqu'au 19/08/23. Adaptation du roman de Joseph Joffo. Dans la France occupée, Maurice et Joseph Joffo, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC