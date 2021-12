Un Noël qui vient du coeur

Allie est embauchée au sein de la « Brigade de Noël », une société spécialisée dans la préparation des fêtes. Elle est chargée d'aider la famille Church, composée de Gordon, un homme d'affaires débordé, ses deux filles, Iris et Rose, et son austère compagne, Kimmee. Allie fait de son mieux pour apporter un peu de magie dans leur foyer, ce à quoi Gordon ne sera finalement pas indifférent. © Reel One International

