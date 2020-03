Célibataire, Mary Fiore travaille à San Francisco. Son job : organiser, de A à Z, des cérémonies de mariage. Ce travail à temps plein lui laisse bien peu de temps pour penser aux loisirs et encore moins à l'amour. Un jour, en traversant la rue, le talon de sa chaussure reste coincé dans une grille d'égout et un énorme camion dévale à toute vitesse dans sa direction. In extremis, Mary est happée par un homme qui lui sauve la vie. Pour la première fois de sa vie, son coeur bat la chamade !

