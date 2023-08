Afin de préparer son mariage, Megan se rend dans un salon du mariage avec sa sœur Kate. Elles y font la connaissance d’Andy, un photographe professionnel. Par jeu, Megan inscrit Kate à la loterie organisée par un magazine spécialisé et Kate gagne le grand prix : un mariage de rêve tout frais payés. Mais Kate n’a pas de fiancé. Megan l’empêche de tout expliquer à l’organisateur car elle aimerait bénéficier des cadeaux gagnés par sa sœur et s’amuser avant de partir à l’autre bout du monde. Elle réussi à convaincre Kate d’accepter temporairement le prix et invente un fiancé haut en couleurs : Raoul DeCredenza. © Daro