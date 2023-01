Présentateur de la météo pour une chaîne de télé à Pittsburg, l'égocentrique Phil Connors se rend à Punxsutawney où l'on fête comme chaque année, le 2 février, la fin de l'hibernation des marmottes, événement baptisé le" Jour de la Marmotte". Rita, la productrice et Larry, le cameraman, sont de la partie... Pressé de rentrer le soir même, Phil est fou de rage lorsqu'une tempête de neige l'empêche de repartir. Il n'a hélas pas d'autre choix que de rester à Punxsutawney. Mais le 3 février au matin, il se réveille et tombe des nues : le 2 février recommence et apparemment, il est le seul à s'en rendre compte ! Les jours passent, mêmes rencontres, mêmes déroulements, mêmes conversations, bref, Phil compte bien profiter de la situation... © Sony