DJ est pasteur à Brightside. Il est marié à Jewel, mais en aime une autre, Betsey. Lorsque Jewel apprend ça, elle se pend dans son garage. Trish et sa fille Siena déménagent à Brightside car Trish vient de divorcer et veut changer de vie. Très vite, DJ est attiré par Trish. Un accident de voiture se produit et sa femme Betsey trouve la mort. La voie est libre pour séduire Trish ainsi que sa ravissante fille de 18 ans.

