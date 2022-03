Un héritage mortel

Dina, une riche sexagénaire, charge son avocate testamentaire de changer son testament. Elle lègue la moitié de sa fortune à des oeuvres caritatives, et l'autre moitié à ses trois enfants légitimes, Gil, Iona et Harold, ainsi qu'à sa fille Maggie qu'elle a abandonnée à la naissance et qui ne la connaît pas. Mais tout cela a un prix : Si Gill veut hériter, il ne doit plus tromper sa femme. Iona doit gérer son addiction à l'alcool et aux drogues. © TF1 International

