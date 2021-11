Un fiancé à louer pour Noël

Jeune gérante d'entreprise, Molly a mis au point une application de rencontres afin que des célibataires puissent se rendre en couple à des événements. Pour convaincre un nouvel investisseur, elle s'y inscrit. Molly se laisse prendre au jeu et elle y croise un certain Jeff. Tous deux finissent par convenir d'un accord. Ils joueront le jeu du tandem le temps des fêtes de fin d'année, avant de décider de s'engager ou non. © TF1 International

