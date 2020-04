Taylor, gérante d’une boutique de mode dans une petite ville du Midwest, reçoit une proposition de la part d’Alyssa, patronne de la chaîne de magasins de vêtements "A-Line" basée à Manhattan. La jeune femme débarque donc à New York mais tout dans la métropole la perturbe : la foule, le bruit, le rythme effrénée de la cité. Petit à petit, elle s’habitue à sa nouvelle vie et c’est là qu’elle rencontre Phillip, agent immobilier. Un jour, elle commet une erreur qui remet tout en cause...

© Betafilm