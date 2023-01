Vingt jeunes espoirs entrent dans la meilleure école des arts de la scène, l'Académie de Carmen Arranz. Ils devront y perfectionner leurs talents pour la danse, la musique et le théâtre, et devenir des professionnels du spectacle. Emmenés par Lola, Silvia, Roberto, Pedro, Ingrid, Jeronimo, Marta et les autres, ils vont former une troupe d'artistes accomplis et vivre des aventures très intenses. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC