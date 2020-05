Elena, Ethan, Maggie et Alex se connaissent depuis le lycée. Elena et Ethan se sont mariés. Ils filent toujours le parfait amour. Mais leurs deux meilleurs amis respectifs s'entendent comme chien et chat : Maggie apparaît comme ambitieuse et indépendante, tandis qu'Alex est le boute-en-train de la bande. La situation se complique quand les deux jeunes gens se voient confier pendant une semaine la garde des deux enfants du couple.

