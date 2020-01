Ellen, avocate, se rend à Beacon, dans l'Etat de New York, pour remettre une lettre au petit-fils d'une cliente. Mais à son arrivée, la jeune femme s'approche de l'océan et chute. Elle est sauvée in extremis par Roy. Bien qu'elle soit fiancée, Ellen, troublée, l'embrasse.

