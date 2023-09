La pâtisserie de Peyton a la réputation de réaliser les rêves. Les gens disent que si vous lui racontez vos problèmes ou vos rêves, elle a toujours les meilleurs conseils et la confiserie parfaite pour que les choses se réalisent. Archer Brooks est l’un des clients les plus difficiles de Peyton. Comme elle ne peut pas se permettre de l’offenser, car il dirige l’une des plus grandes entreprises d’organisation d’événements de la ville, elle lui offre une tarte, cuite « juste pour lui » et appelée « Sweet Success ». Mais dans la précipitation, la jeune femme donne accidentellement à Archer sa tarte spéciale qui porte le nom de « True Love » à la place… Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC