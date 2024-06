Film | Romance | Fantastique

Suite à une grossesse difficile qui a mis sa vie en danger, Bella donne naissance à Renesmée, enfant hybride mi-humain, mi-vampire...Transformée en vampire par Edward, Bella est désormais assurée de vivre éternellement. Malheureusement pour la petite famille, le puissant clan des Volturi est en alerte. Ces vampires italiens, gardiens de la tradition, craignent en effet que l'enfant soit une Immortelle et ne révèle un secret qui les anéantirait... Ils décident donc de se lancer aux trousses des Cullen, histoire de détruire leur embarrassante progéniture. Pour défendre leur cause, Bella et Edward partent en quête de témoins afin de démontrer toute l'innoncence de leur fillette. Alors que la confrontation entre les deux clans est imminente, les Cullen vont trouver en Jacob et sa meute de loups-garous des alliés précieux pour protéger leur descendance...