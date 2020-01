Harvey et Grace traversent une crise de couple. Après une visite chez le psychiatre, les conclusions tombent : Grace est atteinte d'un trouble de la personnalité histrionique qui explique ses brusques changements d'humeur et ses comportements extrêmes, totalement nuisibles à leur relation sentimentale. Alors qu'il tente de convaincre son épouse de suivre un traitement, Grace réfute le diagnostic et provoque un accident mortel pour son compagnon. Elle décide de quitter la région...

