Film disponible jusqu'au 21/07/23. Deux années se sont écoulées depuis les dernières péripéties de la famille Baker. De nombreux changements sont survenus : Lorraine désire étudier à New York, Nora, l'aînée, est à présent mariée à Bud McNulty et ils attendent un heureux évènement. Tom, le père, voyant ses enfants grandir et s'éloigner peu à peu du nid, aimerait passer, une dernière fois, des vacances avec toute sa famille près du lac Winnetka.