La jeune femme séquestrée dans le sous-sol affirme que c'est Adam qui l'a enfermée. Amnésique, celui-ci ne se souvient de rien et ne parvient pas à réfléchir calmement. D'autant que ses collègues, Julie et Hugo, lui rendent visite et qu'un agent est en faction jour et nuit devant sa porte. Alors qu'Adam est incapable de reconstituer le puzzle de son passé, Rosen, le flic de l'IGPN, questionne tout son entourage...