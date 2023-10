Film disponible jusqu'au 06/11/23. Sam, qui est toujours à la recherche d'un emploi à Washington, sollicite l'aide de sa nouvelle amie pour lui donner un coup de pouce. Il réussit finalement à se trouver une place au sein de l'entreprise de Bruce Brazos, spécialisée dans l'aéronautique' Pendant ce temps, Optimus Prime et certains Autobots se rendent sur la Lune, afin d'examiner l'épave de l'arche, un vaisseau des Autobots, qui s'était crashé bien des années plus tôt. Ils en ramènent les restes de leur ancien chef Sentinel Prime' Quelque temps plus tard, au QG du Nest, Optimus réussit à ramener Sentinel Prime à la vie, alors que de mystérieux cylindres sont mis sous clé' Sam, quant à lui, est repéré par l'étrange Jerry, qui lui apprend qu'il est au courant des rapports qu'il entretient avec les Autobots. Il en profite pour lui annoncer une grave menace. Mais après avoir confié d'importants documents à Sam, Jerry est assassiné par un Decepticon' Tous droits réservés à RTL Belgium SA