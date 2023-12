Les femmes sont à l'honneur le temps d'une soirée musicale en compagnie des plus grandes stars de la chanson française. Toutes viennent rendre le plus beau des hommages à des femmes qui ont marqué leur vie. Angèle, Kendji Girac, Amel Bent, Clara Luciani, Claudio Capeo , Amir ou encore Natasha Saint Pier... Tous sont là pour surprendre et mettre en lumière une femme unique à leurs yeux, que ce soit leur sœur ou leur mère, leurs amies les plus proches, des rencontres inspirantes, des modèles ou des icônes. Elles ont marqué leurs vies de manière indélébile et changé leurs destins ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA