Tout, tout de suite

Des portes explosent. Les policiers, casqués et armés, font irruption de nuit dans des appartements. Des beurs, des blacks et des blancs sont interpellés. Tous ont moins de vingt ans. Ceux que la presse appellera les "barbares". On est en février 2006. La police, quelques heures plus tôt, a trouvé le corps moribond d'Ilan Halimi sur le bord d'une route, nu, brûlé à 80 %. Kidnappé, il a été séquestré pendant 24 jours. © Nexus Factory

