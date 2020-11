Malgré la situation difficile que nous vivons actuellement, vous êtes très nombreux à vous mobiliser au quotidien face au virus avec cœur et générosité. Vous agissez, sans compter, pour essayer d’améliorer la vie d’autrui. Vous lancez votre propre initiative ? Vous participez à un projet qui vous touche ou vous avez une idée pour rendre le quotidien actuel plus agréable ? #tousconcernés mettra à l’honneur vos plus belles histoires grâce à vos vidéos, vos photos ou vos témoignages.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie WW