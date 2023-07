Du samedi 22 au mercredi 26 juillet, vivez en direct la 44ème édition du Tour de Wallonie. Durant 5 jours, les routes de notre belle région vibreront au rythme des plus grands coureurs du monde. RTL sports vous fait vivre tous les jours cette épopée cycliste au cœur de la Wallonie. Nos experts, Mathieu Istace, Kevin Van Melsen, Stéphane Thirion et Yoann Offredo, commenteront ce rendez-vous incontournable du calendrier cycliste national. Des interviews de coureurs au départ et à l'arrivée ainsi que des invités en plateau viendront ponctuer l'après-midi. Préparez-vous à vivre des moments intenses et passionnants avec toute l'équipe RTL sports ! La 44ème édition de la course wallonne sera disputée entre Huy, ville du grand départ, et Aubel, où sera jugée l’arrivée finale au terme de 804 kilomètres de course et de cinq étapes qui auront conduit les coureurs dans toutes les régions de la Wallonie. Qui remportera le Tour à Aubel? Quel coureur arrivera à dompter les différentes difficultés du parcours ? Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC