Partagez l'intimité d'un cabinet médical et découvrez les relations privilégiées entre un patient et un médecin. Présentée par Tatiana Silva, cette nouvelle émission, toute à la fois pudique, empathique et humaine, nous fera comprendre à quel point il est souvent difficile d'être totalement honnête face aux questions d'un docteur, mais également face au bon suivi d'un traitement. De retour à leur domicile suite à la consultation, seuls avec eux-mêmes, quelles vont être leurs réactions ?

