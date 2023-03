Ils viennent de toute la France, ils sont garagistes professionnels ou as de la mécanique et ont accepté de relever un défi titanesque. Chaque semaine, seul ou à deux, ces mécaniciens vont devoir restaurer une épave en moins de 5 jours. Aux côtés d’experts de la mécanique, Olivier de Stefano et Nicolas Guenneteau, les candidats devront se surpasser pour atteindre leur objectif. Pannes, galères, mauvaises surprises, il ne faudra pas perdre son sang-froid et avoir les idées claires pour relever ce challenge de restaurer une épave bonne pour le broyeur. Alors, qui sera le meilleur mécano ? Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC