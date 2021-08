Ancienne flic haut gradé de la police de New York, Abigail Thomas, surnommée Tommy, devient la première femme à se retrouver à la tête de la police de Los Angeles. Pour faire appliquer la loi et régler les problèmes politiques, sociaux ou d'ordre national qui éclatent chaque jour, elle va devoir user de son honnêteté légendaire et ne pas hésiter à employer les grands moyens lorsque c'est nécessaire.

© CBS