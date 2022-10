Ray vit à New York avec sa mère, Maggie, et sa grand-mère Dolly. Elle sait depuis toujours qu’elle est née dans le mauvais corps. Elle aurait dû être un garçon. Un jour, elle décide de passer le cap et veut changer de sexe. C’est un long cheminement personnel et familial qui commence pour Ray parce qu’elle doit d’abord retrouver son père, pour qu’il donne son consentement, et ensuite parvenir à convaincre sa famille de son choix. © The Searchers

