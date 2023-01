Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurances duquel il ressort huit heures plus tard pour regagner son foyer, apprécier la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Pire encore, il se sent observé. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC