Film disponible jusqu'au 24/12/23. A Cold Rock, les rumeurs racontent l'histoire terrible de Tall Man, un être mystérieux et inquiétant, qui emporte les enfants à tout jamais. Julia Denning n'a pas le temps, et n'a que faire des légendes et des superstitions jusqu'à ce que la terreur frappe à sa porte. Réveillée en pleine nuit, elle aperçoit une silhouette qui disparaît dans la nuit avec son enfant. Avec l'aide du lieutenant Dodd et du shérif, Julia va tout risquer pour le retrouver. Tous droits réservés à RTL Belgium SA