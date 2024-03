New York, de nos jours. Au cours d'une soirée, Clary, 15 ans, est témoin d'un meurtre. Elle est terrifiée lorsque le corps de la victime disparaît mystérieusement devant ses yeux. Elle découvre alors l'existence d'une guerre invisible entre des forces démoniaques et la société secrète des Chasseurs d'Ombres. Le mystérieux Jace est l'un d'entre eux. A ses côtés, Clary va jouer dans cette aventure un rôle qu'elle n’aurait jamais imaginé. Film disponible jusqu'au 21/03/2024. © E One