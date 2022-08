Propriétaire de l'hôtel Halcyon, Lord Hamilton organise dans son établissement des rencontres diplomatiques non officielles et y multiplie les rendez-vous extraconjugaux, que son directeur, Richard Garland, doit gérer. Un mystérieux client américain fait son entrée, et Freddie Hamilton, le fils aîné et pilote de la Royal Air Force, rentre à l'hôtel avec une surprise pour son amie d'enfance Emma, fille de Richard Garland... D'espoirs en défis, d'idylles en déceptions, les occupants de l'hôtel Halcyon vont devoir s'allier et se soutenir pour le meilleur et pour le pire.