Ancien membre de la CIA pendant plus de dix ans et veuf depuis peu, Ben Logan accepte un poste d'expert en systèmes de sécurité dans une multinationale à Bruxelles afin de se rapprocher de sa fille adolescente qu'il n'a pas vue depuis bien longtemps. Rapidement, il se rend compte que l'une de ses collègues est en réalité un agent et qu'un contrat est mis sur sa tête. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC