Le 7 juillet 2018, dans Hyde Park, à Londres, 65.000 personnes sont rassemblées pour vivre un moment incroyable. Le groupe The Cure est là pour célébrer ses 40 ans de carrière entouré de ses fans. Pendant plus de deux heures, ces privilégiés vont passer en revue quatre décennies de succès que Robert Smith et ses comparses ont résumé en 29 chansons. Tous droits réservés à RTL Belgium SA