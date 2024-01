Lorsque Travis rencontre Gabby, sa nouvelle voisine, des étincelles jaillissent immédiatement entre eux. Une rencontre sans conséquence à première vue, car Gabby est en couple depuis longtemps avec Ryan. Gabby et Travis se rapprochent toutefois au fil du temps et Gabby est confrontée à un dilemme : choisir Ryan ou Travis ? Désespérée, elle décide de fuir la maison. Une décision qui va changer à jamais sa vie et celle de Travis. Leur amour parviendra-t-il à triompher ? Film disponible jusqu'au 27/01/24. Tous droits réservés à RTL Belgium SA