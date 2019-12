The Black Pass, c'est le magazine qui fait la part belle aux personnalités coups de coeur de Plug RTL ! A mi-chemin entre le portrait intimiste et le city guide, l'émission nous permet de découvrir un artiste sous un angle différent. Du peintre au chanteur, en passant par le graffiteur, Black Pass, c'est une rencontre qui met en valeur l'histoire, l'âme, les aspérités et affinités de l'invité.

© La vie est une fête