Après l'holocauste atomique qui a ravagé la Terre, John Connor et ses hommes se battent contre un réseau baptisé 'Skynet', composé de robots chargés de détruire ce qui reste de l'humanité. Pour assurer sa victoire, 'Skynet' envoie dans le passé un robot sophistiqué, T-1000, qui a la possibilité de prendre l'apparence humaine à sa guise. Ce terrible guerrier a pour mission d'éliminer John, le fils de Sarah, qui sera, dans le futur, chef de la Résistance ! Mais les hommes de John ne comptent pas se laisser anéantir et, à leur tour, envoient dans le passé un 'Terminator', un robot programmé pour protéger John et sa mère. Poursuivi par T-1000, qui a abattu ses parents adoptifs, John est pourtant sauvé par 'Terminator', et parvient même à retrouver sa vraie mère, Sarah, qui était enfermée dans un asile. Après un périple à travers le désert, Sarah se rend dans le laboratoire du docteur Miles Dyson, créateur du projet 'Skynet', pour l'empêcher de l'activer...