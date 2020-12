Les nouvelles technologies sont partout. Au travail, dans nos loisirs et voilà maintenant qu'elles s'invitent dans nos lits : sous-vêtements vibrants, sex toys connectés, robots sexuels… Le sexe devient high-tech. Bientôt, nous pourrons faire l'amour à distance, les extases seront virtuelles et les humanoïdes des partenaires idéaux. Scénario de science-fiction ? C'est pourtant ce sur quoi travaillent industriels, chercheurs et informaticiens.

