De l'eau a coulé sous les ponts depuis la dernière aventure de Daniel et Emilien : les deux hommes sont désormais pères de famille et ont du mal à s'occuper de leurs fils. Une chose n'a pas changé cependant : Emilien est toujours le policier le plus maladroit et malchanceux de Marseille et Daniel le conducteur de taxi le plus rapide. Les deux hommes vont devoir faire équipe afin d'arrêter un braqueur de banque surnommé « Le Belge ».

