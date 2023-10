Talk Talk est l’un des groupes britanniques les plus innovants et originaux des années 1980. Plusieurs de leurs albums et singles ont connu de grands succès commerciaux au Royaume-Uni et dans toute l’Europe. Ce concert de 1986 est leur seule apparition à Montreux, quand le groupe était au sommet de son succès. et les a attrapés au sommet de leur succès. Avec une liste de hits et une performance charismatique du chanteur et auteur-compositeur principal Mark Hollis, le groupe a livré un concert exceptionnel. Tous droits réservés à RTL Belgium SA