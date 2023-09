En 2011, Take That s’est lancé dans la plus grande tournée au Royaume-Uni et en Irlande. Le Progress Live Tour a traversé 29 stades britanniques et a accueilli plus de 1,8 million de spectateurs. Nommée d’après l’album au plus de trois millions de ventes, la tournée Progress Live a vu le groupe se reformer pour la première fois depuis 1995. Un énorme show comprenant, entre autres, des moines Shaolin, des pièces d’échecs dansantes, un énorme mur d’eau de 25m, ou encore un énorme robot qui s’est déplacé au milieu du public tout au long du spectacle. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC